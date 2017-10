“Spelletje alleen in Engels of Frans”

Overpelt -

Uren zaagden Cyriel (8) en Maurice (6) Druyts aan de oren van hun mama. Zo graag wilden ze het spelletje ‘Minecraft’ voor op hun Nintendo Switch. Omdat dat te koop was in de Vatana van Overpelt, spurtten ze dan ook naar de winkel om het spel te kopen. Eenmaal thuis volgde echter de teleurstelling: hun nieuwe spel was enkel in het Engels of Frans, waardoor ze er niets van begrepen.