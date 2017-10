Wisselvallige tweede voorronde DJ-Mania: Muson is primus van de avond

Dj-Mania 2017 was afgelopen vrijdag toe aan zijn tweede episode. Ondanks de eerste thuisnederlaag van STVV werd er toch gefeest in Jeugdhuis Expo in Sint-truiden. Tussen de acht jonge dj’s zaten enkele uitschieters, maar evenveel tegenvallers.

Vancos: foutloze set

Ruben Vandenrijn mocht het feest op gang trekken en deed dat voortreffelijk. Hij had zijn huiswerk goed gemaakt, want zijn set leek tot op de millimeter uitgetekend. Het deed ons bij momenten terugdenken aan de set van DJ EZ op Dour 2016. We zijn wel benieuwd of Vancos het hoge tempo ook volhoudt in een set van 2 uur. Eén tip: een beetje dansles kan geen kwaad.

Jolta: in z’n eigen wereld

Het hoge tempo van Vancos werd ingeruild voor een dubset van Tom Hermans. Hij nam ons mee op een tijdreis naar de hoogdagen van dubstep met enkele heerlijke plaatjes. Jolta leek wel een beetje in z’n eigen wereldje te zitten, zonder aandacht voor het publiek. In deze voorronde valt hij op door zijn aparte muziekkeuze, maar tussen genregenoten valt hij volgens ons door de mand.

Leblanc: doorgestuurd naar tweede zit

Sidney de Wit bracht een hoop techno mee naar jeugdhuis Expo. Jammer genoeg werd dat niet altijd netjes aan elkaar gemixt. Aanvankelijk kon zijn enthousiasme nog veel goedmaken, maar na een tijdje hielden we het voor bekeken. Gelukkig is hij nog zeer jong en is er nog tijd om technisch bij te schaven. Probeer het nog eens opnieuw binnen twee jaar?

Foto: Alexander Dumon

Riotrash: goochelen met drie decks

Daarna was het de beurt aan Emiel Bierwaerts, de enige drum and bass-dj van de avond. Zoals veel andere dj’s uit het genre goochelde hij met drie decks. Hier en daar slopen er enkele foutjes in de overgangen, waardoor het geheel een beetje chaotisch werd. Misschien lag het aanvankelijk wel aan de zenuwen, want naarmate de set vorderde ging het mixen steeds beter.

Muson: beste van de avond

Sebastiaan Weytjens kreeg bij zijn vorige deelname in 2015 de kritiek dat er te weinig variatie in zijn set zat. Blijkbaar heeft hij dat goed onthouden, want met enkele dansvloerpareltjes kon hij ons dertig minuten boeien. Ook het publiek leek dit wel te smaken. Wij raden Sebastiaan aan om voorlopig niets te plannen op 2 december, want naar onze bescheiden mening verwachten we hem dan in de finale.

Tailor: te laat op gang

Terwijl het publiek nog zat na te genieten van Muson nam Niele Jossa plaats achter de draaitafel. Bij zijn eerste overgang ging het volledig mis, maar verder in de set liep het mixen vlotter. Een halfuurtje leek echter toch te weinig om een degelijke opbouw te maken in het genre dat hij bracht. Het kwam pas in de laatste tien minuten helemaal op gang.

Severe: een bont allegaartje

Lore Severi was de enige vrouwelijke dj uit het gezelschap. Ze leverde een explosieve set af met een allegaartje aan genres. Er passeerden remixen van Joan Jett’s ‘I love rock & roll’ en ‘We are your friends’ van Justice. Iets wat we toch eerder verwachten op een studentenfeestje dan in een dj-wedstrijd. Ze zou alleszins niet misstaan op de affiche van een Versuz Thursday.

Foto: Alexander Dumon

Grava: stevige afsluiter

Afsluiter van de avond was Bilzenaar Ruben Borgers. Een spontanere set als deze hadden we nog niet veel gezien. Hij ademde techno. De combinatie van mp3’s en vinyl verliep vlekkeloos en dat zagen ook de bezoekers van het jeugdhuis. We hadden spijt toen de klok 2uur sloeg, want hier hadden we gerust wat langer op willen dansen.

Limbo- en DJ-mania gaan een weekje met verlof om even op krachten te komen, maar vanaf vrijdag 13 oktober is het weer menens. Dan kan u in Het Huis van de Jeugd in Lommel de benen losgooien tijdens DJ-Mania op de beats van Alexander David, RTTN, Bearsøme, exactly this., NachtLawaai, DJ Berre, I Can’t en Trophy’s Of Life.