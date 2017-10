IN BEELD. Dit was de tweede voorronde van DJ-Mania

De tweede voorronde van DJ-Mania 2017 werd vrijdag uitgevochten in Jeugdhuis Expo in Sint-Truiden. Acht jonge wolven brachten een allegaartje aan genres gaande van disco tot UK bass. Fotograaf Alexander Dumon was ook aanwezig en maakte deze leuke kiekjes.