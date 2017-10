Jens Dekker wint cross bij de beloften op Superprestige Gieten

Jens Dekker (Beobank-Corendon) heeft zondag de eerste Superprestigemanche bij de beloften in Gieten gewonnen. De Nederlander was in eigen land sterker dan de Tsjech Adam Toupalik. Yannick Peeters repte zich naar de derde plaats toe. Dekker is meteen ook de eerste leider in het klassement van de Superprestige.

Yannick Peeters opende de debatten. Hij kreeg onder andere Sieben Wouters, Jens Dekker en Adam Toupalik in de tegenreactie. Nog voor halfkoers werd Peeters ingerekend en zette Jens Dekker een uitval op. Achter de Nederlander keek men teveel naar elkaar en zo kon Dekker zijn voorsprong verder uitbouwen. Toupalik probeerde in zijn eentje de kloof naar Dekker nog te overbruggen maar slaagde niet in zijn opzet. Hij kon zo wel beslag leggen op de dichtste ereplaats al kwam Yannick Peeters nog fel opzetten.

“Ik had de afgelopen dagen een zeer goed gevoel op training en ook vandaag liep het fantastisch. Zelfs een val in de tweede ronde kon mij niet tegen houden”, straalde Jens Dekker. “Vorig jaar kende ik door allerlei omstandigheden een rotseizoen. Ik hoop dit jaar wat beter te presteren”, besloot Jens Dekker.

Yannick Peeters werd derde. “Ik werkte enkele wedstrijden af in Zwitserland maar dat viel ginds redelijk tegen qua resultaten. Nu pak ik wel een podiumplaats en hoop de komende weken die stijgende lijn verder door te kunnen trekken”, verduidelijkte Yannick Peeters.