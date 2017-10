Eliot Lietaer stapt over naar WB-Veranclassic

Brussel - Eliot Lietaer koerst vanaf volgend jaar voor WB-Veranclassic-Aqua Protect. Dat heeft de wielerformatie zondag bekendgemaakt. De 27-jarige West-Vlaming reed sinds zijn profdebuut in 2012 voor Sport Vlaanderen-Baloise.

“Ik ben heel blij dat ik naar WB-Veranclassic-Aqua Protect kan overstappen en ik kijk al uit naar 2018”, reageerde Lietaer op de clubwebsite. “De precieze doelen moeten nog afgebakend worden, maar in het algemeen wordt het mijn opdracht om de ploeg te versterken in vooral de lastige wedstrijden met veel hoogteverschil, in de rittenwedstrijden en in de zwaarste eendagskoersen.”

“Eliot heeft al laten zien wat hij in zijn mars heeft in zware rittenkoersen”, verklaarde ploegleider Frédéric Amorison. “Iemand met zijn profiel hadden we nog niet in onze rangen. Dat is een goede zaak voor de renner en voor de ploeg. We zijn heel blij hem in onze ploeg te mogen verwelkomen.”

De Waregemnaar werd in 2010 opgeleid bij Beveren 2000 en in 2011 bij EFC-Quick Step. In 2017 werd Lietaer onder meer twaalfde in de Ronde van Noorwegen en de Ronde van Burgos, zesde in de Tour des Fjords en achtste in de Ronde van Wallonië, waar hij als vierde in de slotrit finishte.