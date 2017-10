Koningin Máxima en prinsessen verrassen met nieuwe portretfoto's

Het Koninklijk Huis heeft nieuwe portretfoto’s vrijgegeven van koningin Máxima en de prinsessen, en die zijn opvallend anders. Het klassieke gezinsportret heeft plaatsgemaakt voor portretten van vier knappe vrouwen die zelfzeker en strak in de lens kijken.

Het Nederlandse vorstenpaar houdt hun dochters zo veel mogelijk uit de schijnwerpers maar nu werden toch nieuwe portretten vrijgegeven van koningin Máxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane.

De foto's werden gemaakt ter ere van de vijftigste verjaardag van koning Willem-Alexander en tonen vier knappe vrouwen, met de haren in de wind en de blik strak op de lens gericht. Normaal poseren de dames samen en vrolijk lachend, dus de nieuwe portretten zijn verrassend anders.

De foto's werden gemaakt door fotograaf Erwin Olaf, die eerder al foto's van de koninklijke familie maakte.

New pictures released on the occasion of the Dutch King's 50th birthday. RVD / Erwin Olaf pic.twitter.com/i9aEZsIQXx