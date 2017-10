“Het is niet omdat je in alle boekjes staat, dat het vanzelf gaat”

Lize Feryn (24) noemt zichzelf ambitieus. Drie jaar na haar doorbraak als Marie Boesman in ‘In Vlaamse Velden’, mikt ze ook op acteerwerk in het buitenland. Én ze heeft met haar zussen de handen vol met het vervaardigen van een handtassencollectie. “Ik ben veelzijdig, creatief, heb het graag druk en wil veel bereiken in het leven. Maar als nuchtere West-Vlaamse blijf ik ook realistisch”, zegt ze. “Als er iets niet lukt, leg ik me daar bij neer.”

We hebben geluk Lize aan te treffen in eigen land, want over een zestal weken stapt ze het vliegtuig op. De West-Vlaamse, die deze herfst schittert als Valerie in de VIER-reeks ‘#hetisingewikkeld’ ...