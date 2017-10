Dina Tersago geeft borstvoeding in de studio en is open over het prille moederschap

Toen Dina Tersago gevraagd werd voor het radioprogramma van Evi Hanssen op Joe, nam ze haar zoontje Thor mee naar de studio. Hij werd amper 15 dagen geleden geboren en dus gaf ze hem tijdens het interview de borst en was de kersverse mama meteen ook heel open over het moederschap.

Thor werd amper twee weken geleden geboren en dus mocht hij mee naar de radiostudio doen Dina Tersago uitgenodigd werd in 'Het Heilig Huis van Hanssen' op Joe. Joe zat afwisselend op de schoot bij Evi Hanssen en Dina zelf, en tijdens het interview gaf Dina hem de borst.

Het is bijzonder druk momenteel voor de mama van twee. In het programma gaf ze aan dat ze "al blij is dat ze eens gedoucht geraakt en kleren aan heeft."

"Ik ben een klein wrakje momenteel", gaf Dina Tersago toe. "Thor huilt vaak ’s nachts, dus ik slaap weinig de laatste tijd. Soms huil ik uit wanhoop met hem mee."

Ook borstvoeding geven in de studio vond de kersverse mama geen probleem. "Vlak na de bevalling hebben ze Thor op mij gelegd en hij is meteen vertrokken."

"Ik heb twee grote troeven waar Thor momenteel heel blij mee is", zei ze nog glimlachend op de radio.

Ondertussen probeert Dina Tersago zich ook zo goed mogelijk voor te bereiden op haar deelname aan 'De Slimste Mens ter Wereld', maar veel tijd om te studeren is er niet.