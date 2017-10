“Ik ben al drie keer op de loop moeten gaan”

Genk -

“Wij hebben in Limburg de kleine natuur. In Congo kennen ze de grote natuur. Er is er meer dan één raakpunt tussen beiden. Zo overwintert de nachtzwaluw, een vogelsoort die zo belangrijk is voor Limburg, in het Upembapark in Congo. Als dan blijkt dat een Limburger zich al sinds mensenheugnis inzet voor de bescherming van dat bedreigde park en zijn olifanten, dan kunnen wij niet aan de kant blijven staan.” Dat zegt Ignace Schops die zijn grote internationale netwerk gaat inzetten om twee grote natuurparken in Congo te redden.