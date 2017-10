Duikers van de Nederlandse brandweer hebben zaterdag in Weert een visser uit de Zuid-Willemsvaart gehaald.

De visser was door nog onbekende oorzaak van de kant in het kanaal gevallen. Omdat hij op eigen houtje moeilijk uit het water kon komen, werden hulpdiensten ingeschakeld, waaronder duikers van de brandweer. Die trokken de onfortuinlijke visser weer op het droge. De man werd voor de zekerheid onderzocht in een ambulance, maar bleek er met de schrik vanaf te zijn gekomen.