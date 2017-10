Gemeentelijk rampenplan afgekondigd na industriebrand in Wommelgem

Er is een zware bedrijfsbrand aan de gang in Wommelgem, in de provincie Antwerpen. De rookpluim is tot kilometers in de omtrek te zien en de brandweer is massaal ter plaatse. De burgemeester heeft het gemeentelijke rampenplan afgekondigd. Aan omwonenden wordt gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden.

De brand werd kort voor 05.00 uur opgemerkt. Toen stond een magazijn op de site aan de Uilenbaan al compleet in lichterlaaie. De vlammen sloegen over naar een tweede unit. De brandweer is massaal ter plaatse om te proberen verhinderen dat het vuur naar nog andere bedrijven overslaat. De site is bekend als ‘de Massive’, omdat de gelijknamige firma in verlichting daar vroeger was gevestigd. Nu biedt het ruimte aan een zestal bedrijven, waarvan er twee door de brand getroffen zouden zijn.

Foto: BFM

Een van de getroffen loodsen is door de hitte ingestort. Er worden metingen uitgevoerd om na te gaan of de rook schadelijk is. Van gewonden is er geen sprake. Het verkeer op de E313 ondervindt geen hinder, de Uilenbaan is wel afgesloten. De Civiele Bescherming moet water pompen uit een vijver in de buurt om het blussen verder mogelijk te maken.