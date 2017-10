10 stoute vragen aan Josje

Josje 2.0 is gearriveerd, stralend en wel. Een eerste solosingle, een album op komst en een nieuwe vriend, de vier jaar jongere Nederlander Cle Gyimah . “Ik ben op een punt in mijn leven dat alle puzzelstukjes in elkaar lijken te vallen”, zegt Josje Huisman (31). “Ik doe nu eindelijk mijn eigen ding en dat geeft me kriebels in de buik.”