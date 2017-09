KV Oostende pakt op veld Kortrijk eerste zege van seizoen

KV Oostende weet weer hoe een overwinning smaakt. Op het veld van KV Kortrijk wonnen de Kustboys met 1-2 en pakten ze hun eerste drie punten van het seizoen. Drie felbevochten punten weliswaar, want de thuisploeg kwam eerst op voorsprong via Ajagun. Maar gouden wissel Berrier bracht de bezoekers met een fijne stiftbal weer op gelijke hoogte en Gano trapte Oostende op en over de Kerels. Zo pakt de hekkensluiter van de Jupiler Pro League vier op zes onder interimcoach Adnan Custovic. Bekijk de beelden van de match vanaf 23u op Sportwereld.be!

Hoe verhoudingen kunnen veranderen. Trok KV Oostende vorig jaar nog met de status van subtopper naar een noodlijdend KV Kortrijk, was het KVO die dit seizoen zonder één zege naar een rustig Guldensporenstadion trok. Al zijn bij KVK de vrolijke wittebroodsweken onder Anastasiou ondertussen ook voorbij. Kortrijk telde gisteren voor de wedstrijd 3 op 15, KVO 2 op 24. Een gelijkspel of verliezen was voor geen van beide ploegen een optie. Bij Kortrijk moesten De Smet en Van Loo plaats ruimen voor Rougeaux en Ouali. Custovic zette Berrier op de bank nadat hij eerder deze week lichtjes sukkelde met de hamstrings. Na een aarzelend openingskwartier was het Kortrijk die voor de beste mogelijkheden tekende waarbij Vanhamel zich verschillende keren moest onderscheiden. Eerst pakte de Oostende-goalie een mooie poging van Ajagun, even later keerde hij een gevaarlijk schot van Chevalier met de voet van de lijn.

Stuntelen

Kortrijk toonde het meeste druk naar voor terwijl KVO de ideeën van Berrier miste. Al kregen de Kustboys toch enkele open kansen door een stuntelende KVK-verdediging. Tot twee keer toe verscheen Gano alleen voor Kaminski, maar Kortrijk-keeper kwam telkens gepast tussen. Ook een nieuwe blunder van Kumordzi kon niet uitgebaat worden door Gano. Aan de overkant volgde de afstraffing voor de aanvallende onmondigheid van Oostende. Ajagun kopte eerst nog half naast de bal, maar de rebound knalde de Nigeriaanse Griek wel hard via Vanhamel binnen: 1-0 op slag van rust. KV Oostende zowaar op weg naar de zevende competitienederlaag van het seizoen.

Adbul Ajagun is door het dolle heen na zijn openingsgoal. Foto: BELGA

Toch maar Berrier brengen, dan? Juist. Custovic haalde Vandendriessche er af voor wat frisse ingevingen van de Franse spelmaker, en die wissel werd uiteindelijk wedstrijdbepalend. Berrier bedankte na amper twee minuten al een eerste keer voor het vertrouwen. Met een meesterlijk lobje vanuit een dichte en scherpe hoek stond Kaminski nu wél aan de grond genageld: 1-1. KVK ging nu opnieuw drukken, maar opnieuw was het Berrier die een zijn toverstaf bovenhaalde. Met een prachtige diepe bal zette hij Gano alleen voor Kaminski, en deze keer faalde de spits niet. Met zijn zevende van het seizoen zette hij Oostende op weg naar een allereerste overwinning.

Frank Berrier stift de bal prachtig in doel. Foto: Photo News

Ondertussen ging Cirque Berrier vrolijk verder, maar de 1-3 kwam er niet waardoor Kortrijk toch nog altijd hoopte op dat puntje. Het moest de slotminuten wel volmaken met tien omdat D’Haene een doorgebroken Musona had neergehaald en rood kreeg. Het publiek schreeuwde in de toegevoegde tijd nog om een penalty na een vermeende duwfout op Perbet en ook Vanhamel moest nog eens uitpakken met een reflex, maar Oostende pakte toch zijn eerste zege en slaakte zo een zucht van opluchting die hoorbaar was tot aan de kust. Kortrijk blijft achter met 3 op 18 en lijkt dit seizoen opnieuw niet meer dan een bijrol te vertolken in de competitie.