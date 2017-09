Antwerp is feilloze uitreputatie kwijt na nederlaag op het veld van Waasland-Beveren

Waasland-Beveren heeft zwaar uitgepakt tegen Antwerp. Het won met 3-0, maar het begon wel allemaal met een doelpunt dat er niet had mogen komen door een inworp die eigenlijk voor Antwerp was. Maar over de hele wedstrijd toonde Waasland-Beveren meer kwaliteit. De ploeg van Philippe Clement nadert nu de top zes. Antwerp is zijn feilloze uitreputatie, vier ongeslagen matchen op verplaatsing, kwijt. Bekijk de beelden van de match vanaf 23u op Sportwereld.be!

Waasland-Beveren had in het competitiebegin indruk gemaakt met het goede voetbal en dat had Laszlo Bölöni ook gezien. De Roemeen pakte daarom in balverlies uit met zuivere mandekking op vijf posities. De twee gevaarlijkste elementen bij Waasland-Beveren werden het meest geschaduwd. Gelegenheidsrechtsachter Mamoutou N’Diaye volgde Opoku Ampomah over het hele veld en de Japanner Ryota Morioka kreeg Alexander Corryn constant in zijn nek. Maar ook drie andere spelers van Antwerp moesten de rol van schaduwspion op zich nemen. Linksachter Borges volgde Boljevic en flankaanvallers Rodrigues en Dequevy moesten op hun beurt de opkomende backs Jans en Demir bewaken.

Morioka zat in de eerste helft in de achterzak van Corryn. Foto: Isosport

Betekende dit dat Antwerp zijn spel helemaal afstemde op Waasland-Beveren? Neen, niet helemaal. In het eerste halfuur zorgden de bezoekers zelfs voor het meeste dreiging. Waasland-Beveren kon deze week opnieuw op Roef rekenen en dat laatste mag u best letterlijk nemen. Een eerste poging van Dequevy werd makkelijk gestopt door de huurling van Anderlecht en wat later moest de keeper van Waasland-Beveren goed uitkomen op een diepe bal van Corryn. Maar hij werd pas helemaal belangrijk toen Faris Haroun van dichtbij mocht uithalen en niet voorbij de keeper geraakte. ‘The Roef is on fire’, rolde van de tribunes.

Boljevic scoort op prachtige wijze het openingsdoelpunt. Foto: Photo News

Waasland-Beveren kwam door de mandekking niet goed in het normale spel. Al waren ze wel telkens gevaarlijk als één van de Antwerpse mandekkers zijn taak niet helemaal kon vervullen. Toch bleef de Beverse dreiging voor rust beperkt tot een afstandsschot van Angban dat net naast ging.

Ref in de fout

Het was de vraag of Antwerp dit een hele wedstrijd zou kunnen volhouden, al veranderde het spelbeeld al erg snel na rust door een vroeg doelpunt van Boljevic. Die trapte de bal na een inworp staalhard voorbij Bolat, maar in deze fase ging scheidsrechter Erik Lambrechts en zijn assistent in de fout, want de inworp was eigenlijk voor Antwerp.

Tuur Dierckx excuseert zich voor zijn doelpunt tegen ex-club Antwerp. Foto: Photo News

Door die tegentreffer moest Antwerp meer initiatief nemen en daardoor ontstond er ook meer ruimte voor Waasland-Beveren. Boljevic vergat eerst nog te profiteren van de zee aan ruimte die hij kreeg om de wedstrijd dood te maken, maar toen Morioka alleen voor Bolat opdook maakte die er wel 2-0 van. In het slot maakte Waasland-Beveren er zelfs nog 0-3 van via niemand minder dan Tuur Dierckx. De ex-speler van Antwerp excuseerde zich bij de fans van de Great Old en sprong vervolgens in de armen van zijn trainer Philippe Clement. In de extra tijd werd een Antwerps doelpunt van Ivo Rodrigues nog afgekeurd voor buitenspel.