Anderlecht wil Belhocine als assistent van Vanhaezebrouck

Anderlecht wil Karim Belhocine binnenhalen als assistent voor Hein Vanhaezebrouck. De landskampioen heeft de sportief directeur van Kortrijk een voorstel gedaan. Belhocine is gecharmeerd, maar twijfelt nog of hij opnieuw veldwerk wil doen.

Dat Hein Vanhaezebrouck de nieuwe coach van Anderlecht wordt, daar twijfelt niemand nog aan. De voormalige succescoach van KAA Gent is al akkoord met de landskampioen voor een verbintenis van drie seizoenen. Paars-wit is nu al bezig met de verdere invulling van zijn staf. Of daarin plaats is voor Nicolas Frutos, is niet duidelijk. Wel willen de Brusselaars er graag Karim Belhocine bij, een oude bekende van Vanhaezebrouck.

Die was vorig seizoen T1 bij Kortrijk, maar is er momenteel sportief directeur. Belhocine is gecharmeerd dat de landskampioen hem er bij wil, maar twijfelt of hij opnieuw veldwerk wil doen. Een akkoord is er dus nog niet.