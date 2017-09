Vredeseilanden doopt zichzelf om tot Rikolto

Brussel - Vredeseilanden neemt de komende maanden de nieuwe naam ‘Rikolto’ aan, wat oogst betekent in het Esperanto. Internationaal gaat de naamsverandering zaterdag in, in eigen land wordt gekozen voor een geleidelijke overgang.

De nieuwe naam is een weerspiegeling van de evolutie die de organisatie de voorbije jaren doormaakte, van Belgische ngo tot internationale organisatie. Om praktische redenen is een naamsverandering daarom handig. “Tot nu gebruiken we de naam Vredeseilanden enkel in België. Elders in de wereld gebruiken we de naam VECO (Vredeseilanden Country Office) omdat anderstaligen het niet uitgesproken krijgen. Die dubbele naam schept vaak verwarring”, legt Jan Wyckaert, directeur van Vredeseilanden (Rikolto) in België uit.

Daarnaast spelen ook inhoudelijke overwegingen mee. “We zijn sinds dit jaar geen Belgische organisatie meer, maar een internationale organisatie. Vroeger werd ons werk in Afrika, Azië en Latijns-Amerika aangestuurd vanuit een hoofdkantoor in België, door Belgen. Nu gebeurt de aansturing door een internationaal team”, aldus Wyckaert.

Ondanks de naamsverandering blijft het alom bekende ‘manneke’ in het nieuwe logo centraal staan. “Tijdens het campagneweekend op 12, 13 en 14 januari gaan vrijwilligers weer overal de bekende sleutelhangers en balpennen verkopen”, legt Wyckaert uit.