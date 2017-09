David Goffin heeft finaleticket beet in Shenzhen

David Goffin (ATP 12) heeft zich zaterdag voor de finale van het ATP-toernooi van Shenzhen (hard court/666.960 dollar) in China geplaatst. De 26-jarige Luikenaar klopte, niet zonder moeite, de Zwitser Henri Laaksonen (ATP 107) in de halve finales in drie sets: 7-6 (7), 5-7 en 6-3. De partij duurde twee uur en zestien minuten.