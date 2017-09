OCMW-voorzitter woont niet in Heers

Heers / Borgloon - Ontslagnemend OCMW-voorzitter Yves Rega (N-VA) van Heers gaat aanvechten dat Borgloon hem ambtelijk ingeschreven heeft in het bevolkingsregister. Rega zou daardoor bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen geen kandidaat meer kunnen zijn voor N-VA in Heers. “Domiciliefraude bij iemand die een voorbeeld moet zijn”, zeggen Open Vld en Lijst Dumont. Tegelijk heeft de overblijvende meerderheid van het Heerse schisma geen meerderheid meer in het OCMW.

