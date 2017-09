De volgende stap naar oorlog? Noord-Korea verplaatst raketten, waarschuwt zuiden

Zuid-Korea heeft opnieuw aan de internationale alarmbel getrokken. Het land heeft waargenomen hoe Noord-Korea meerdere raketten heeft verplaatst. Er wordt gevreesd dat het regime in Pyongyang nieuwe provocerende acties zal ondernemen, waardoor de kans op een oorlog met de Verenigde Staten alsmaar dichterbij komt.

Zuid-Koreaanse en Amerikaanse inlichtingsdiensten hebben vrijdag waargenomen hoe vanuit een fabriek in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang raketten werden weggebracht naar een onbekende bestemming. Dat heeft de Zuid-Koreaanse omroep KBS gemeld, bericht Reuters.

In de fabriek worden voornamelijk de intercontinentale Hwasong-14-raketten gemaakt, waarmee Noord-Korea de afgelopen maanden rakettests uitvoerde. Volgens een rapport zou het ook kunnen gaan om Hwasong-12-raketten, die middellange afstand kunnen afleggen.

LEES OOK: Denktank waarschuwt: “Oorlog met Noord-Korea is nu een echte mogelijkheid”

Oorlog

De Zuid-Koreanen vrezen dat hun noorderburen opnieuw provocerende acties, zoals nieuwe rakettests, plannen. Die zouden mogelijk worden gehouden op 10 oktober (de ‘verjaardag’ van de Noord-Koreaanse Communistische Partij) of 18 oktober (wanneer de Communistische Partij in China zijn congres houdt).

Door de alsmaar toenemende spanningen tussen de regering van Kim Jong-un en de Amerikanen, is men in Zuid-Korea bang dat iedere nieuwe provocatie tot een (nucleaire) oorlog zal leiden. Aangezien Noord-Korea (nog) niet beschikt over raketten die de Verenigde Staten kunnen treffen, zal het door de Amerikanen gesteunde Zuid-Korea één van de eerste doelwitten zijn bij een gewapend conflict.