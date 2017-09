Antwerpenaar die 7,7 miljoen won in online casino: “Eerst wilde ik mijn vrouw niet wekken”

Hoe voelt het om bij een online spel plots 7,7 miljoen te winnen? Dat wordt duidelijk uit het eerste gesprek met een anonieme Antwerpenaar, die deze week de grote pot won in het casino van Unibet.be. “Mijn vrouw was al gaan slapen, ik wou haar eerst niet wekken. Maar dan heb ik het toch maar gedaan.”

De 27-jarige man uit Antwerpen speelt sinds 2013 in het online casino van Unibet.be en plaatst ook regelmatig sportweddenschappen. Eén van zijn favoriete spelen op Unibet.be is Mega Moolah, een spel met een combinatie van 5 rollen, 25 winlijnen en een progressieve jackpot. Tot op heden miste hij vaak op een haar na de grote jackpot, maar daar kwam maandagavond dus onverwachts verandering in: hij won 7.742.015 euro. Dat meldt Unibet.be, dat ook een kort gesprek met de man publiceerde.

“Ik kon mijn ogen niet geloven. Ik heb minstens 30 minuten zitten staren naar het scherm voor het goed en wel binnen sijpelde.”, vertelt de 27-jarige man (die om begrijpelijke redenen anoniem wenst te blijven) aan Unibet.be. “Mijn vrouw was al vroeg gaan slapen, dus ik wilde haar initieel niet wekken. Tot ik dacht dat dit nu wel eens een nieuwtje was waarvoor zowat iedereen wel gewekt wil worden. En ik heb natuurlijk ook mijn broer gebeld met het nieuws”.

Met deze gigantische winst, de grootste ooit in een Belgisch online casino, wil de 27-jarige jongeman eerst een vooral een huis kopen voor zijn gezin. Misschien een nieuwe auto, en verder het geld op een verstandige manier investeren.