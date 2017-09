Moeder die dochter op barbecue legde niet meer in levensgevaar

Zemst - Julie M., de 27-jarige moeder die een week geleden haar dochtertje van 2,5 jaar in Eppegem van het leven beroofde en op een barbecue legde, is niet meer in levensgevaar. Dat bevestigt meester Wouter Smet, de advocaat die haar is toegewezen.

Toch wordt de jonge moeder nog altijd in een kunstmatige coma gehouden sinds ze zondagnamiddag, kort na de feiten, in het ziekenhuis werd opgenomen. Zij zou gepoogd hebben om zich van het leven te beroven. Vrijdag werd de raadkamer, die zich over haar verdere aanhouding voor moord moet uitspreken, dan ook met een week uitgesteld.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.