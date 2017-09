Na zestig jaar kan dit koppel eindelijk trouwfoto's maken: "De liefde spatte ervan af"

Een Braziliaans koppel trouwde in 1957 maar had toen geen geld voor een huwelijksfotograaf. Zestig jaar later maakte een fotograaf eindelijk officiële trouwfoto's van het koppel. Rosa kreeg een witte jurk, Russo een pak, en verliefd naar elkaar kijken, ging nog steeds vanzelf.

Rosa en Russo hadden geen foto's van hun huwelijksdag in 1957 omdat ze toen geen fotograaf konden betalen. Toen fotograaf David Balatonfuredi uit São Paolo dit verhaal hoorde, besloot hij het Braziliaanse koppel te trakteren op de fotoshoot van hun leven.

Zestig jaar, negen kinderen, 16 kleinkinderen en vier achterkleinkinderen later konden Rosa en Russo eindelijk hun huwelijksfoto's maken.

Verkopers uit São Paolo zorgden ervoor dat Rosa een nieuwe jurk kreeg en Russo een gratis pak. Nadat ze helemaal aangekleed waren, vertrok het echtpaar naar een mooie locatie om de fotoshoot te doen. Het resultaat is prachtig! "De liefde spatte ervan af", vertelde de fotograaf aan Huffington Post.

