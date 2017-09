Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken in China voor gesprekken over Noord-Korea

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, is zaterdag aangekomen in Peking. Tijdens zijn driedaagse bezoek aan China zullen gesprekken over Noord-Korea centraal staan.

Officieel is Tillerson in China om het bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan het land, gepland in november, voor te bereiden. Maar de spanning rond Noord-Korea zal zonder twijfel heel wat aandacht krijgen tijdens ontmoetingen die Tillerson zal hebben met onder anderen president Xi Jinping en minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi.

Het conflict met het internationaal geïsoleerde Noord-Korea is de laatste week gevaarlijk uit de hand gelopen, met steeds dreigender taalgebruik door zowel Trump als de Noord-Koreaanse Kim Jong-Un. De VS hebben China nadrukkelijk gevraagd om meer invloed aan te wenden in Noord-Korea.

Het is de tweede keer dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken China bezoekt sinds Trump president is.