Onlinewinkels plegen massaal btw-fraude in Europa via België

Onlinewinkels die buiten de Europese Unie gevestigd zijn - en met name in China - ontwijken in Europa btw op producten door ze via ons land in te voeren. Dat staat in een nota van de federale overheidsdienst Financiën aan minister Johan Van Overtveldt (N-VA), waarover Le Soir zaterdag bericht.

Online aangekochte producten komen in ons land aan via de haven van Antwerpen of via Brussels Airport in Zaventem met als eindontvanger een bedrijf in een andere Europese lidstaat. Omdat het dus officieel om transitgoederen gaat, moet de btw op die producten dáár en niet in België worden betaald.

Maar het bedrijf dat als ontvanger is opgegeven, bestaat vaak niet en de producten verdwijnen van de radar nog voor ze ons land uit zijn. Uiteindelijk wordt op de producten in geen enkel land btw betaald. Volgens de nota wordt op die manier jaarlijks 5 miljard euro misgelopen in Europa.

België ijvert voor een overeenkomst om de Europese richtlijn in verband met btw aan te passen, om zo de problematiek op Europees niveau aan te pakken. Maatregelen op nationaal niveau zouden namelijk leiden tot “concurrentieverstoring tussen België en andere Europese landen” en zouden maar een beperkte weerslag hebben, zegt Van Overtveldt.