VIDEO. Ondernemers chatten met hun bank

Vanaf midden volgende maand zullen ook ondernemers met hun vragen terecht kunnen bij het Live-platform van KBC. Het pilootproject dat daarvoor al liep in Hasselt en Gent, wordt vanaf dan uitgerold over de andere provincies. KBC Live beantwoordt vragen via telefoon, chat of webchat.

Al een aantal jaren kunnen klanten al terecht voor al hun bankiersvragen bij KBC Live. Dat platform is op werkdagen bemand van 8 tot 22 uur, en op zaterdag van 9 tot 17 uur. Ervaren kantoorpersoneelsleden beantwoorden dan de vragen van klanten via telefoon, chat of webchat.

Omdat ook heel wat zelfstandigen en kmo-leiders dankbaar van deze kanalen gebruikmaakten, besliste KBC om ook een pilootproject voor hen op te starten in Hasselt en Gent. Die pilootprojecten voor ondernemers worden vanaf midden volgende maand uitgerold naar de andere provincies. “Omdat de resultaten zo goed zijn”, zegt Karin Van Hoecke, directeur Mobile First bij KBC. “Zelfstandigen en ondernemers vinden het interessant dat ze ’s morgens of ’s avonds na de werkuren nog met een dringende vraag terecht kunnen bij hun bankier. Uiteraard kunnen ze ook nog altijd een fysiek bezoek brengen.”

De desk KBC Live in Hasselt telt 48 adviseurs om de Limburgse klanten bij te staan. Tegen het einde van het jaar is er onder hen ook een tiental ‘adviseurs ondernemen’, bestemd voor de vragen van Limburgse zelfstandigen en ondernemers. “Het zijn mensen die uit de kantoren komen, en er vrijwillig voor gekozen hebben om hun ervaring via KBC Live ter beschikking te stellen”, zegt Vincent de Vries, kantoordirecteur KBC Live Limburg.

KBC Live telt in totaal al 260 mensen. Het platform dat eind 2014 werd opgericht behandelt momenteel zo’n 40.000 vragen per maand via telefoon, en zo’n 5.000 via chat en videochat.

De drie meest gestelde vragen