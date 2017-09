VIDEO. Deze 5 fouten maken ouders die hun kind leren rijden het vaakst

In Vlaanderen proberen 80.000 mensen per jaar hun rijbewijs te halen. Dertig procent daarvan gaat volledig via de rijschool en volgt twintig uren les. De rest behaalt zijn rijbewijs via vrije begeleiding, al dan niet met een aantal lesuren. Vrije begeleiding is goedkoper en heeft het voordeel dat je langer en vaker kan oefenen. Maar soms planten papa of mama hun eigen verkeerde gewoontes over op hun kind. Professionele instructeurs stelden voor ons een top vijf samen van de meest voorkomende fouten.

1. Remmen doe je met de rem

De meeste voorkomende fout is verkeerd schakelen, ontkoppelen en remmen. Veel mensen duwen te snel de koppeling en remmen niet af op de motor.

2. Je kan nooit genoeg kijken

“Ik had je niet gezien”, is dikwijls de eerste zin na een ongeluk. In het begin kijkt iedereen verkeerd. In de opleiding met je de juiste kijktechniek erin slijpen.

3. Het is tien over tien

Je beide handen horen op het stuur, niet op de schakelpook, niet op de venster. Aan het stuur duw je, nooit trekken. ‘Glazenwassen’ met één hand is uit den boze.

4. Maneuvers moet je leren

Ervaren chauffeurs parkeren grotendeels op gevoel, maar dat kan je niet overbrengen op je kind. Debutanten moeten het met de juiste techniekjes aanleren.

5. Geef het juiste voorbeeld

Wat de begeleider altijd fout doet, neemt de leerling vanzelf over. Als papa bij een oranje licht nog gas bijgeeft, gaat zoon of dochter dat ook doen. Jeroen Smeesters van Federdrive: “Bijna iedereen vindt van zichzelf dat hij goed kan rijden, maar is dat wel zo? Als een kind 18 jaar in de auto heeft gezeten bij een papa die 140 rijdt op de snelweg, dan gaat het dat zelf ook doen. De papa moet dan zeggen dat het niet mag. ‘En jij dan, papa’, antwoordt het kind dan. Zo wordt fout gedrag van generatie op generatie doorgegeven.”