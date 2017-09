Johan Boskamp vorige week met spoed geopereerd

Johan Boskamp is vorige week moet spoed geopereerd. De voetbalanalist werd vorige week zondag naar eigen zeggen geveld door een bloedklonter en moest met spoed onder het mes.

Bossie lag afgelopen zondag op het bankie naar het WK wielrennen te kijken toen hij zich plots onwel voelde. Hij werd in allerijl naar het ziekenhuis afgevoerd waar hij meteen werd geopereerd. Maandag mocht de ex-trainer al naar huis. “Ik ben nu alleen nog een beetje moe”, klonk het bij De Telegraaf.

Het is niet de eerste keer dat Boskamp kampt met gezondheidsproblemen. Reeds in 2014 werd hij geveld door een bloedklonter en moest hij op doktersbevel zijn levensstijl drastisch aanpassen. “Ik lijk wel een vis, ik drink alleen nog water. En geen bamischijven of Dame Blanches meer”, reageerde de Nederbelg op zijn nieuwe levensstijl. Of hij nu nog soberder moet gaan leven, is nog niet duidelijk.