Pairi Daiza in rouw na plotse overlijden van jonge verzorgster (26)

Een intriest bericht op de Facebookpagina van dierenpark Pairi Daiza vrijdagavond: “Met ontzettend veel spijt moeten wij jullie het onverwachte overlijden melden van onze jonge verzorgster Géraldine, ze was 26 jaar.” Toen Géraldine vrijdagochtend niet op het werk verscheen, sloegen haar collega’s alarm, maar alle hulp kwam te laat.

“Het was niet haar gewoonte om te laat te komen of om niet bereikbaar te zijn”, vertelt Alexandra Vidanovski, de woordvoerder van Pairi Daiza, ons over waarom de collega’s van Géraldine alarm sloegen.

De jonge verzorgster was heel geliefd in het park, zowel door haar collega’s als door de bezoekers die ze af en toe mee op sleeptouw nam in het “verzorger voor één dag” project van het dierenpark. Daarin kunnen bezoekers tegen betaling een dag meelopen met een van de verzorgers en de opbrengst gaat naar de Pairi Daiza Foundation en zo terug naar de dieren. “We kregen regelmatig mailtjes van mensen die het zo geweldig vonden met haar mee te lopen, omdat ze zo passioneel was. Het zat in haar bloed, zowel de dieren als de mensen.”

De 26-jarige Géraldine overleed bij haar thuis aan een hersenbloeding. “We zijn allen geshockeerd door dit onverwachte gebeuren en erg droevig om het verlies van zo een jong en mooi leven”, schrijft het dierenpark op Facebook. “Aan allen die van haar hielden, in haar privé en werkomgeving, wensen wij onze innige deelneming te betuigen. Onze gedachten gaan vandaag ook in het bijzonder uit naar haar vader en moeder.”

De jonge vrouw was nog maar enkele jaren aan het werk in Pairi Daiza maar er wachtte haar een glansrijke toekomst. Door haar enthousiasme en passie voor het werk wilde directeur Eric Domb haar op termijn een leidinggevende functie geven in het park. Hij vond haar een “briljante jonge vrouw die de toekomst van de Pairi Daiza Foundation belichaamde.”

“Het team van Pairi Daiza is in rouw.”