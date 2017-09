Brief van Nederlands-Limburgse school staat boordevol taalfouten

Een pijnlijke blunder van de Limburgse scholengemeenschap Innovo. Uit een brief aan ouders over de aanstaande lerarenstaking blijkt dat de schrijver zelf ook nog wel een taallesje kan gebruiken.

Via de media hebt u waarschijnlijk al vernomen...” begint de brief. Echt fout is het niet, maar in schrijftaal wordt meestal ‘u heeft’ aangehouden. Even verderop in de brief gaat de schrijver echter wel volledig de mist in. Er staat dat “leerkrachten in het basisonderwijs recht hebben op hetzelfde salaris dan leerkrachten in het voortgezet onderwijs.” Hetzelfde dan? Op de basisschool had je toch al moeten leren dat het ‘hetzelfde als’ moet zijn.

Naast taalfouten bevat de brief ook nogal wat onduidelijkheden. Want wat wordt er precies bedoeld met “Medewerkers nemen deel aan de actie in Den Haag of komen naar school om deze dag in te vullen met schooltijd?”

6,5/10

Op Facebook verbeterde een verontwaardigde ouder de brief met rode stift. Als cijfer geeft ze een misschien nog gulle 6,5. Volgens haar is het ook niet de eerste keer dat dezelfde tekst werd verstuurd door de school. Het gaat immers om een herhalingsbericht. Niemand heeft blijkbaar de moeite genomen om de fouten te verbeteren.

Bij Innovo, een koepelorganisatie van meer dan 50 basisscholen in Zuid- en Midden-Limburg, was vrijdagmiddag niemand bereikbaar voor commentaar.

De integrale tekst van de brief, mét fouten:

Zoals u in de media reeds heeft vernomen staakt primair onderwijs Nederland op 5 oktober. Ook ... doet hieraan mee alsmede alle scholen in het (Zuid-)Limburgse. Dat betekent dat u zelf opvang voor uw kind moet regelen op die dag. Hieronder de brief van ons College van bestuur gericht aan alle ouders.

Beste ouders / verzorgers,

Via de media hebt u waarschijnlijk al vernomen dat medewerkers in het basisonderwijs op 5 oktober 2017 gaan staken. INNOVO ondersteunt deze staking, samen met de andere schoolbesturen van Zuid-Limburg. Wij vinden ook dat leerkrachten in het basisonderwijs recht hebben op hetzelfde salaris dan leerkrachten in het voortgezet onderwijs.

Door de lage salarissen in het basisonderwijs is het voor jonge mensen minder attractief te kiezen voor een baan in het basisonderwijs. Ondanks het feit dat de instroom in de Pabo weer licht lijkt te groeien, is die instroom absoluut onvoldoende om in de toekomst voldoende gekwalificeerde leerkrachten aan te trekken. Op termijn komt daarmee de onderwijskwaliteit die uw kind geboden krijgt onder druk te staan.

Wat betekent de dag staking?

-Alle scholen van INNOVO gaan op 5 oktober dicht, zowel de reguliere basisscholen als de (V)SO/SBO-scholen. U kunt uw kind(eren) deze dag dus niet naar school brengen.

-Medewerkers nemen deel aan de actie in Den Haag of komen naar school om deze dag in te vullen met schooltijd. Onze leerkrachten vangen op deze dag geen kinderen op.

We hopen uiteraard dat de staking het juiste doel bereikt: meer salaris voor onze leerkrachten!

Mocht u vragen hebben over de staking kunt u terecht bij de directeur van de school van uw kinder(en).