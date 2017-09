Waarom Mikel Landa Sky verlaat? “Ik hou niet altijd van hun controlerende manier van koersen”

De Bask Mikel Landa (27) is aan zijn laatste weken bezig in dienst van Team Sky. Het nummer vier van de meest recente Tour verlaat het Britse Dream Team en fietst volgend seizoen voor Movistar.

“Het was voor mij niet makkelijk om voor Team Sky te rijden”, vertelde Landa in een interview met sportzender Eurosport. “Bij Sky draait alles om controle en is er weinig of geen ruimte voor improvisatie. Zo’n renner ben ik niet. Ik koers graag impulsief en dat strookte niet altijd met de aanpak van mijn Britse werkgever. Ik hou niet altijd van hun controlerende manier van koersen.”

Landa eindigde vierde in de Tour, op nauwelijks een seconde van het podium. Sommige volgers meenden dat hij alleszins bergop beter was dan zijn kopman Chris Froome. Had hij meer initiatief kunnen of moeten nemen? Landa: “Eerlijk! Mijn prestatie in de Tour was ook voor mij een verrassing. Ik had al de Giro in de benen en wist niet met welke conditie ik in de Tour zou rondrijden. Ik voelde me de eerste dagen ook niet supergoed maar naarmate de Tour vorderde, ging het almaar beter.”

Bij Movistar krijgt hij volgend seizoen Nairo Quintana en Alejandro Valverde aan zijn zijde. Vreest hij ook daar niet het scenario waarin hij zich zal moeten wegcijferen voor bijvoorbeeld Quintana. “Bij mijn buitenlandse werkgevers (Astana en Team Sky, red) heb ik weinig voor eigen rekening mogen rijden. Ik keer nu terug naar een Spaans team en ben ervan overtuigd dat ik het team zal leiden in ’s werelds grootste wedstrijden.”