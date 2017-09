Vier scholen in Limburg krijgen subsidies om uit te breiden

Op voorstel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft de Vlaamse regering 4 Limburgse scholen geselecteerd die via publiek-private samenwerking een nieuw schoolgebouw mogen bouwen. De nieuwe schoolgebouwen hebben een oppervlakte van ruim 37.000m². Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits houdt zo de inspanningen aan en zet de inhaalbeweging in uitvoering van het Masterplan Scholenbouw verder.

In het voorjaar van 2017 werd een nieuwe DBFM-oproep aan schoolbesturen gelanceerd voor een investeringswaarde van 300 miljoen euro. Dat bedrag werd in het herfstakkoord van de Vlaamse regering tot 550 miljoen euro opgetrokken. 52 aanvragen werden ingediend, waarvan nu 4 Limburgse scholen geselecteerd zijn om hun bouwproject te realiseren. Dat betekent dat er ruim 37.000m² extra nieuwe schoolgebouwen in Limburg komen. De scholengemeenschap Lanaken (12.760m²), het Technisch Heilig Hart Instituut en Pius X-college in Tessenderlo (16.317m²), de Campus Alicebourg in Lanaken (4.627m²) en de Campus Leopoldsburg (3.552m²) krijgen subsidies om nieuwe schoolgebouwen te zetten.

Nieuw schoolgebouw voor bestuurlijke reorganisatie

Voor veel scholen betekent deze goedkeuring van hun aanvraagdossier ook vooral een mooie kans om plannen die al even aan het rijpen waren, effectief in de praktijk om te zetten. Het Technisch Heilig Hart Instituut en Pius X-college in Tessenderlo krijgen nieuwe schoolgebouwen met een totale oppervlakte van 16.317m². Dit bouwproject is een stap naar bestuurlijke reorganisatie en optimalisatie van het vrij onderwijs in Tessenderlo. Op de huidige site zijn een lagere en secundaire school gescheiden van elkaar. Met het bouwproject wil men de verschillende functies beter op elkaar afstemmen. Zo biedt deze nieuwe fase in het masterplan scholenbouw ook kansen aan scholen om hun onderwijsproject te versterken.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “De volgende jaren willen we opnieuw 4 nieuwe scholen in Limburg bouwen, met een oppervlakte van ruim 37.000m². De scholen kunnen nu effectief werk maken van hun plannen voor de realisatie van moderne, duurzame schoolgebouwen. De nieuwe infrastructuur is niet alleen belangrijk voor leerlingen en personeel, maar voor de hele gemeenschap van een stad of gemeente.”