Je handdoek kan even vies worden als je toilet, daarom moet je die zo vaak wassen

Je handdoeken zijn meestal net iets vuiler dan je misschien zou denken, en zijn een broeihaard van bacteriën. Levensbedreigend is een gebruikte handdoek niet, maar van sommige bacteriën en microben kan je wel ziek worden. Vaak wassen is dus de boodschap, onderstrepen Amerikaanse microbiologen. Zeker als er kleine kinderen in de buurt zijn.

Handdoeken zijn een broeihaard van bacteriën en een gebruikte handdoek die je te lang in de badkamer laat hangen, krijgt een geurtje. Een handdoek helemaal bacterievrij houden is onmogelijk, maar je kan ze wel vaak wassen, en dat is echt wel een must, bevestigen microbiologen uit Arizona in Time.

"De meeste ziektekiemen zijn niet gevaarlijk omdat ze meestal van jezelf komen", schrijft Emily Martin, assistent-professor epidemiologie van de universiteit van Michigan. "En onze lichamen zijn daartegen bestand. Heel erg ziek zal je van een gebruikte handdoek niet worden, maar als je wondjes hebt, of kleine kinderen in de buurt, kan je toch maar beter extra voorzichtig zijn."

Uitwerpselen

In een studie (die nog niet gepubliceerd werd), schrijft de Amerikaanse microbioloog Charles Gerba dat 90% van de handdoeken in de badkamer coliform-bacteriën zijn. Die zijn afkomstig van uitwerpselen en kunnen diarree veroorzaken. 14% van de handdoeken bevatten de E. colibacterie, een vrij onschuldige darmbewoner.

Deze bacteriën zitten ook op keukenhanddoeken. "De meeste mensen reinigen hun handen niet grondig genoeg, en zo komen deze bacteriën ook op de keukenhanddoeken terecht. Mocht je na twee dagen je gezicht afdrogen met een gebruikte keukenhanddoek, dan kom je zo met meer E. coli in contact dan dat je je gezicht in de WC-pot zou stoppen."

Twee dagen

Er is gelukkig ook goed nieuws: wassen helpt en een handdoek was je best om de twee dagen, zeker als er kleine kinderen in de buurt zijn, concluderen de wetenschappers. Was ze goed warm en gebruik een bleekmiddel. Hang ze na elk gebruik ook goed te drogen.