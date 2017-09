“Bond doet te weinig om refs te beschermen”

U zult het wellicht al opgemerkt hebben bij het openslaan van onze sportkrant op maandag. Na zijn afscheid als arbiter geeft Serge Gumienny (45) voortaan in onze krant zijn visie over scheidsrechterlijke beslissingen en over wat er leeft in scheidsrechtersland. Kordaat en to the point, zoals hij ook dertig jaar lang wedstrijden op het hoogste niveau in goede banen leidde. We zochten de gewezen topref op om onze vijf meest prangende vaststellingen na bijna één derde van de reguliere competitie voor te schotelen. Aan de Truienaar om akkoord te gaan of niet.