Topspits Manchester City loopt gebroken rib op na auto-ongeval in Amsterdam

De Argentijnse topspits Sergio Aguëro, ploegmaat van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany bij Manchester City, is in Nederland betrokken geraakt bij een zwaar ongeval. Hij overleefde de zware klap, maar brak een rib. Er wacht hem een revalidatie van minstens een maand, aldus verschillende media. "De eerste indruk is dat hij een rib heeft gebroken", vertelde coach Pep Guardiola tijdens het persmoment op vrijdag. "Het belangrijkste is dat hij OK is", aldus Guardiola.

Hoewel komend weekend de clash met Chelsea op het programma staat, woonde City-spits Sergio Aguëro donderdagavond een concert van de Columbiaanse zanger Maluma bij in Amsterdam. Kort voor het optreden plaatste de Argentijn nog een foto van zichzelf met de zanger op Instagram. “Bedankt voor de uitnodiging”, luidde het.

@maluma . Gracias por la invitación !! ???? Een bericht gedeeld door Sergio Leonel Agüero (@10aguerosergiokun) op 28 Sep 2017 om 10:49 PDT

De taxi die Aguëro enkele uren na het concert terug naar de luchthaven moest brengen, raakte echter betrokken bij een ongeval. De taxi, een PT Cruiser, knalde er tegen een verkeersmast aan een zebrapad. Er leken op het eerste gezicht geen andere wagens betrokken bij het ongeval.

De klap was zo hard dat de airbags afgingen. Agüero, die zijn autogordel droeg, brak daarbij een rib. Er wacht hem nu een revalidatie van minstens een maand, sommige media spreken zelfs van meerdere maanden. Ook de chauffeur van de taxi zou gewond geraakt zijn en werd naar het ziekenhuis gebracht.



"Hij zal nog deze namiddag terug in Manchester zijn", zei Manchester City-coach Pep Guardiola. "Onze eerste indruk is dat hij een gebroken rib heeft, maar hoelang hij buiten strijd is, weet ik nog niet." Dat de spits op zijn vrije dag helemaal naar Amsterdam trok, veroordeelt Guardiola niet. "Vrije dagen zijn er om gelukkig te zijn. De spelers moeten mentaal en fysiek rusten. Als ze beslissen ergens naar toe te gaan, dan mogen ze dat." Manchester City moet het zaterdag bij kampioen Chelsea ook zonder Vincent Kompany en Benjamin Mendy doen.