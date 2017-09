Ingeborg geeft opnieuw haar jawoord

“Ja, het is gebeurd! Ik heb mijn huwelijksgeloften met mijn man Roland hernieuwd. Op 17 september, in Rome.”

Foto: rr

Dat heuglijke nieuws verklapte Ingeborg Sergeant (50) gisteren aan TV Limburg. Het koppel is al twintig jaar getrouwd, maar de relatie kende woelige pe­riodes.

“Op een moment heb ik tijdens een reis in Amerika op een heilige plaats mijn trouwring begraven, omdat ik het even niet meer wist”, zegt Ingeborg, die er nu weer helemaal zeker van is dat zij en Roland bij elkaar horen. “In april zijn we nieuwe trouwringen gaan kopen. Dan was het nog wachten op het goede moment.”