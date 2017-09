Haspengouws duo opent straks ‘The Voice’

Marc en Steven zingen ‘I Need Never Get Old’ van Nathaniel Rateliff. Foto: vtm

Sint-Truiden - Vanavond wordt de vierde aflevering van 'The Voice van Vlaanderen' geopend door een Limburgs duo: Marc Mathijs (38) uit Hoepertingen en Steven Dirix (29) uit Brustem. Zij brengen een swingende versie van 'I Need Never Get Gold' van Nathaniel Rateliff.

Beide vrienden zijn al lang met muziek bezig. Marc nam bijvoorbeeld vijf jaar geleden deel aan ‘Anne zoekt Talent’ en hij mocht prompt met Sonic Angel, het label van Maurice Engelen, een single opnemen, ‘Nooit meer alleen’, dat de playlist haalde van Radio 1 en 2. Van Steven vind je op YouTube het clipje ‘Zonder jou’, een hiphopnummer dat hij zong met zijn stiefzoon. Ze werken voor hetzelfde bedrijf, Tenneco Automotive in Sint-Truiden. “Marc is daar mijn baas want hij is groepsleider”, lacht Steven. Op het werk komen ze elkaar niet eens tegen. “We hebben elkaar eerder toevallig leren kennen en omdat het op het gebied van muzikale smaak direct klikte, groeide het idee om een band op te richten.”

Marc is daarin de leadzanger, Steven de toetsenist en tweede stem. “Omdat onze leeftijden variëren van 19 tot 38 jaar, hebben we onze groep Generation Gap genoemd. Als poprock coverband brengen we vooral muziek uit de jaren 70, 80 en 90 en 00 en de favoriete song van ons repertoire is ‘I Need Never Get Old’, een recent nummer maar het had in de jaren 70 kunnen gemaakt zijn. Als we het spelen, dan gaat iedereen van de groep erin op”, vertelt Steven.

Straks brengen ze het nummer als duo. “Met de geweldige band van Hans Francken”, zegt Marc. “Maar onze eigen band is ook fijn hoor...”