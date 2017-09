Lommelse fietsster krijgt projectiel tegen arm geschoten

Lommel - Een Lommelse van 36 die woensdagavond rond 20.40 uur aan het fietsen was langs de Molsekiezel, is langs achteren geraakt door een projectiel. Zelf vermoedt ze dat ze vanuit een voorbijrijdende auto werd beschoten met een luchtdrukgeweer en ze diende klacht in bij de politie.

“Ik was gewoon naar huis aan het fietsen. Plots leek het alsof een grote steen tegen mijn rug werd gegooid”, doet ze haar relaas. “Hierop werd ik meteen voorbij gestoken door een blauwe Opel Astra met het achterste portierraam open. In de wagen zaten minsten drie kerels en de passagier op de achterbank draaide zich schichtig weg. Toen ik thuis kwam, vertelde ik het verhaal aan mijn man. Die keek naar mijn onderrug waar een grote rode plek te zien was van een inslag. We vermoeden dat ik beschoten ben met een rubberkogel. Vermoedelijk zal ik er met een blauwe plek vanaf komen, maar ik hoop als de daders dit lezen dat ze de risico’s beseffen. Door dit soort gedrag kan iemand zijn oog kwijtraken of wel serieus verwond geraken aan de slapen.” De politie is een onderzoek gestart.