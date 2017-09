Dieven boren zich weg naar binnen

Overpelt - Op het Overpeltse industrieterrein gingen inbrekers wel heel driest te werk. Bij matrassenfabrikant Euroflex maakten ze met een drilboor een gat in een muur. Er is geen buit, maar de schade is groot. Ook bij een bedrijf op de Europalaan werd een deel van een muur gesloopt om binnen te geraken.

Het waren geen amateurs. Ze hadden hun terrein goed verkendKim VAN ENGELANDZaakvoerder Euroflex

“Van het verwarmingshok dat tegen het bedrijf staat hebben ze eerst de deur geforceerd”, vertelt zaakvoerder Kim Van Engeland. “Daar liepen ze tegen de muur. Met een drilboor maakten ze gewoon een gat. Zo kwamen ze eerst uit in de toiletten. Vervolgens zijn ze gaten beginnen maken in de gyprocwanden tot ze in onze kantoren uitkwamen. Eigenlijk hebben ze de deuren vermeden om het alarm te omzeilen. Buiten en binnen hebben ze de alarminstallaties en sensors ook nog eens kapotgeslagen voor een alarmsignaal de meldkamer kon bereiken. Het waren geen amateurs. Ze hadden hun terrein goed verkend.”

In de burelen werd een ware ravage aangericht. “Alles hebben ze overhoop gehaald. Maar ze hebben geen buit gemaakt. Laptops en computers lieten ze zelfs ongemoeid. Volgens mij zochten ze geld, maar dat is hier niet te vinden. We zijn geen winkel. De werking van ons bedrijf komt gelukkig niet in het gedrang. We moeten wel heel wat schade herstellen”, aldus de zaakvoerder, die vaststelt dat zijn bedrijf de jongste vijf jaar al evenveel keer het doelwit was van inbrekers.

Twintig euro

Op de Europlaan raakten vermoedelijk dezelfde dieven ook via een zelfgemaakt gat in de muur binnen in een bedrijf. Daar verdween ongeveer 20 euro uit een van de burelen. Ook een inbraakpoging in de Fabrieksstraat die gistervoormiddag werd vastgesteld, zou in verband kunnen staan met de feiten. Daar werden braaksporen op een schuifdeur gevonden.