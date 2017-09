“Gelukkig zeggen statistieken niet alles”

KRC Genk gaat morgen in Eupen op zoek naar zijn eerste competitiezege in meer dan een maand. De Genkse voorlinie mag zich alvast in de handen beginnen te wrijven: met 23 tegengoals in 8 competitiewedstrijden staat de Eupense doelman Hendrik Van Crombrugge in de grootste schietkraam van de Jupiler Pro League.

Doelman zijn van KAS Eupen: ‘t is een hondenstiel. In zijn 43 wedstrijden in eerste klasse onder de lat bij de Panda’s mocht Hendrik Van Crombrugge zich in totaal al 93 keer omdraaien. Cijfers ...