De flexi-jobs zijn gered. Het grondwettelijk hof ziet geen echte bezwaren. Oef, klinkt het in de horeca waar al 28.000 mensen op deze manier zijn ingeschakeld. Soms voor maar een paar uur per week, maar goed.

Dat bijklussen loont, is essentieel. Want hoe vaak horen we niet: ik zou wel willen bijverdienen, maar daar hou ik netto amper iets aan over. Dus doe ik niets. Als je werkt, moet je ook iets verdienen. Punt. Als je bereid bent om in het weekend een avond lang de afwas te doen in een restaurant om daar je huishuur - of je skireis - mee te betalen, dan mag je daar ook voor beloond worden. Genoeg mensen die de paar honderd euro netto per maand zeer goed kunnen gebruiken en daarmee hun levenskwaliteit verbeteren. Want wat moet je anders als je niet toekomt met je loon? In theorie moet je van een voltijdse job goed kunnen leven, maar in de praktijk heb je al wat geluk nodig om ook echt zonder te veel rode cijfers het einde van de maand te halen. Zeker voor alleenstaande ouders met kinderen maakt zo’n extraatje vaak het verschil tussen een vrolijk of een saai leven.

Een overheid die elke extra inspanning meteen afroomt, motiveert niemand om de handen uit de mouwen te steken. Of zet aan tot zwart werk. Toch moeten we ook oppassen met dat klussen. Want voor die jobs wordt minder sociale zekerheid betaald. De werknemer betaalt niets en de werkgever maar een kwart van het gebruikelijke. Vakbonden gruwen daarvan. Terecht, want die sociale kas moet gespijsd blijven. Anders geen uitkeringen of pensioenen. Ze vergelijken de flexi-jobs met de mini-jobs in Duitsland of met de kleine contractjes in Nederland. Maar dat klopt niet, zegt professor arbeidsmarkt Ludo Struyven (KU Leuven). Onze flexi-jobs zijn namelijk echt ontworpen als ‘tweede job’. Als je niet minstens vier vijfde werkt, kan je niet bijklussen. Die regel moet dus echt wel overeind blijven. We hebben al veel interimwerkers, we mogen niet afglijden naar een statuut dat er eigenlijk geen is. Zeker nu binnenkort ook kleine winkels, bakkers en slagers flexi-jobs mogen aanbieden.

Vanaf volgend jaar mogen ook gepensioneerden flexiwerken. Voor iemand met een klein pensioen - en zo zijn er veel - kan die paar honderd euro echt een groot verschil maken. Al heeft dat bijklussen voor ouderen vooral iets triest. Toch als ze niet meer al te fit zijn. Het wil zeggen dat we er als wereldkampioen belastingen niet eens in slagen om iemand een rustige oude dag te gunnen. De broze oudjes die in de VS de koffers op luchthavens rechtzetten of je boodschappen inpakken, nee, dat systeem willen we echt niet invoeren.