Ex-piloot over Ryanair: “Je mag zelfs je gsm niet opladen op het werk”

Een voormalig Ryanair-piloot getuigt in Ter Zake anoniem over zijn ervaring bij de luchtvaartmaatschappij. De man is nu twee jaar weg bij Ryanair en ziet de toekomst van het bedrijf niet bijster positief in: “Het is een race to the bottom”.

Ryanair-topman Michael O’Leary staat erom bekend altijd en overal het onderste uit de kan te halen. Ook als het om zijn personeel gaat. Een ex-piloot vertelt nu hoe extreem de besparingswoede bij Ryanair was en is.

“Uniformen en medische keuring moesten we zelf betalen,” vertelt de piloot die anoniem wenst te blijven. Er was zelfs geen gratis water, thee of koffie meer voor de piloten. Dat moest zorgen voor een besparing van een paar 100.000 euro per jaar. Ook herinnert de piloot zich een memo van het hoofdkantoor in Dublin waarin stond dat je je gsm niet meer mocht opladen op de werkplek.

“Als je ziek was, kreeg je geen loon”

Ryanair-baas O’Leary ontziet zijn eigen medewerkers duidelijk niet. Zo worden piloten enkel betaald voor de effectieve vlieguren. Alle voorbereidingen, het taxiën en eventuele vertragingen zijn onbetaald. De teller begint te lopen op de startbaan.

“Ik had een zero-hour contract. Dat betekent dat je geen geld verdient als je niet werkt, ook niet als je ziek bent dus. Er zijn altijd mensen die zich daarom gedwongen voelen om te gaan werken, ook als ze ziek zijn. De redenering is: wie gaat er mijn lening afbetalen als ik geen inkomsten heb?”

Grote schulden

Jonge piloten beginnen bovendien vaak met grote schulden. “Ik had tot 120.000 euro schulden, ik had het huis van mijn ouders op mijn lening gezet als waarborg. Iets wat vele anderen ook deden. Ik had een job nodig toen en dan aanvaard je alles. En dat is ook de sterkte van Ryanair. Er is geen vakbond die samen die contracten onderhandelt. Je moet het dus wel aanvaarden.”

Over de toekomst van het bedrijf is de piloot duidelijk: “Ik noem de strategie van Ryanair “fear management”. Ze managen hun personeel met angst en dreigementen. Dat zie je ook als je met O’Leary praat. Het is zijn way of the highway. Het huidige businessmodel is echt verschrikkelijk. Het is een race to the bottom.”