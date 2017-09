Gerechtelijk onderzoek naar dood van in België wonende vrouw in Frankrijk

De autoriteiten in het Franse Vannes (Bretagne) heeft donderdag een onderzoek geopend wegens moord nadat dinsdag in een appartement in de Bretoense stad het levenloze lichaam werd aangetroffen van een 34-jarige vrouw. Zowel de Franse als Belgische politie zijn nu actief op zoek naar de Belgische (ex-)vriend van de vrouw.

De vrouw werd in Carpentras (Vaucluse) geboren, maar woonde in België. De belangrijkste verdachte is haar vriend, een Belg, zo meldt de regionale krant Ouest-France. Het stel stond op het punt uiteen te gaan.

Buren hadden zondag twee ruzies gehoord, wat de piste van een passionele moord openstelt.

Interpol heeft haar leden een beschrijving van de verdachte doorgestuurd. Hij wordt actief gezocht door de Franse en de Belgische politie. De zaak is toevertrouwd aan de misdaadcel van Lorient.

Het is de moeder die dinsdagavond het lijk had aangetroffen, badend in een plas bloed. Er zou in de buurt van het lichaam een mes zijn gevonden. De deur van het appartement was vergrendeld.