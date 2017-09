Dakappartement Matthias Schoenaerts onbewoonbaar verklaard na brand

In de Arenbergstraat in hartje Antwerpen is donderdagavond brand uitgebroken in een appartementsgebouw. Het dakappartement van acteur Matthias Schoenaerts heeft daarbij ernstige schade opgelopen en is voorlopig onbewoonbaar verklaard. Ook de bewoners van de andere appartementen moeten de nacht elders doorbrengen.

De brand ontstond even na 17 uur, op de bovenste verdieping van het appartementsblok. “De brand situeerde zich in een nutsschacht van het duplex-appartement”, zegt brandweerwoordvoerder Kristof Geens.

“De brand is ontstaan aan een soort kachel”, aldus de brandweer. “Via de schouw is het vuur zich al smeulend beginnen uitbreiden in de muren en de valse plafonds.”

Het vuur was pas rond 21 uur volledig geblust. De brandweer rukte uit met heel wat materieel en mankracht en moest hier en daar breekwerken uitvoeren omdat het vuur zich smeulend verspreidde via de isolatie in de vloer van het dakappartement. Er is dus veel breek- en waterschade in het appartement. Het appartement is onbewoonbaar. Ook het onderliggende appartement raakte beschadigd, al is daar vooral waterschade. Bij de interventie raakte ook een brandweerman lichtgewond, hij werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Het vuur zou aan de achterkant van de flat van Schoenaerts zijn ontstaan. Schoenaerts was op het moment van de brand aanwezig in zijn woning, maar hij kon zich op tijd en op eigen kracht in veiligheid brengen.

Video: rr

Foto: rr

Foto: rr