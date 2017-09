Demir wil niet optreden tegen sugardatingcampagne: “Een staatssecretaris onwaardig”

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) is niet van plan bijkomende maatregelen te nemen tegen de in opspraak gekomen sugardatingcampagne ‘Rich Meet Beautiful’.

De Noorse website ‘Rich Meet Beautiful’ wil studentes koppelen aan oudere rijke mannen. Na ophef hebben verschillende universiteitssteden de campagne verboden. Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets (CD&V) diende bovendien een klacht in wegens aanzetten tot ontucht.

Maar volgens Staatssecretaris Zuhal Demir was de politieke en mediatieke aandacht de beste reclame die de datingsite zich kon wensen. Ze sprak donderdag in de Kamer ook over selectieve verontwaardiging. “Elke dag staan dergelijke dingen in de kranten.” Ze las ter illustratie een aantal seksadvertenties voor uit La Dernière Heure.

De reactie van Demir zorgde voor verontwaardiging bij oppositiepartij PS en bij coalitiepartner CD&V. “Een staatssecretaris onwaardig. Het gaat hier over de kwetsbaarheid van jonge studentes”, zei PS-Kamerlid Nawal Ben Hamou. De reactie van Els Van Hoof (CD&V) werd zelfs op applaus onthaald.