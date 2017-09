Shorttracker Jens Almey is in Boedapest goed op weg

Op de eerste dag van de wereldbekerwedstrijden shorttrack in Boedapest heeft Jens Almey zich geplaatst voor de halve finales van de 1500 meter. Almey eindigde in zijn reeks als derde.

Stijn Desmet en Gert-Jan Goeminne werden donderdag op dat onderdeel uitgeschakeld. De vijfde plaats van Desmet in de serie, na een derde in de voorronde, was onvoldoende. Goeminne mocht al na één race inpakken. Bij de vrouwen strandde Hanne Desmet in de serie, net als Evelien Van Kerckvoorde.

Almey is op weg naar een goede klassering. Wil hij zich voor de Olympische Winterspelen plaatsen, dan moet dat in de wereldbekerwedstrijden dit najaar waarmaken. Een plek bij de beste 32 van de wereld is voldoende voor een olympisch ticket. De aflossingsploeg van de Belgische mannen moet zich bij de eerste acht schaatsen om een startplaats te bemachtigen. Als gastheer heeft het sterke Zuid-Korea zich automatisch geplaatst.

Bondscoach Pieter Gysel en zijn selectie verbleven de afgelopen maanden veel in Salt Lake City in de Amerikaanse staat Utah. Op het goede ijs van de hoog gelegen olympische piste van 2002 kon optimaal worden getraind. Vaak was ook de Amerikaanse selectie present, een sterke trainingspartner. In Hasselt, het Belgische trainingscentrum, zijn de condities aanzienlijk minder. Door de beperkte vriescapaciteit is het ijs van De Schaverdijn vaak te zacht.