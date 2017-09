Liefkenshoektunnel tolvrij: drie gebotste vrachtwagens blokkeren Kennedytunnel

De Liefkenshoektunnel is tolvrij gemaakt in de richting van Linkeroever, nu de Kennedytunnel voor de tweede dag op rij is geblokkeerd na een ongeval met vrachtwagens.

Drie vrachtwagens, waaronder een autotransport en een vrachtwagen geladen met bestelwagens, reden kort voor 14u op elkaar in. In korte tijd groeide een lange file in de richting van Gent, want in de tunnel is maar één rijstrook bruikbaar.

Twee vrachtwagens zullen moeten worden getakeld, dus de hinder kan nog even duren. Het is nu al een halfuur extra aanschuiven op de Antwerpse Ring, zodat het Verkeerscentrum oproept om de omgeving te mijden en de Liefkenshoektunnel te nemen.

Upd#R1 update ongeval Kennedytunnel ?Gent. De file groeit snel aan. #Liefkenshoektunnel is nu tolvrij richting 2/Beveren. pic.twitter.com/TBHAJ37Yhu — Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) 28 september 2017

Woensdag was er al een gelijkaardig ongeval in de Kennedytunnel, toen in de richting van Nederland.