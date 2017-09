“Wellicht zware griep op komst, maar veel risicopersonen niet ingeënt”

Specialisten vrezen dat er een zware griepepidemie op komst is. Oorzaak van de paniek is een erg zware griepepidemie in Australië. Dat is meestal een voorbode voor wat ook in België staat te gebeuren.

Viroloog Marc Van Ranst benadrukt dat het nog te vroeg is om definitieve conclusies te trokken. “Het is onmogelijk om nu al exact te voorspellen wanneer het volgende griepseizoen zal starten of wat de ernst van de epidemie gaat zijn. Maar soms geeft de griepactiviteit in het zuidelijk halfrond een indicatie van wat er zal komen. In Australië had men een sterk griepseizoen met vooral influenza A/H3N2 en influenza B/Yamagata”, aldus Van Ranst. Experts roepen daarom op om zeker een griepvaccin te laten plaatsen.

De vaccinatiegraad bij risicopersonen, mensen die met hen in contact komen en zorgverleners is trouwens te laag in België. Belgische diabetici zijn in hetzelfde bedje ziek. Uit verschillende studies blijkt dat amper iets meer dan de helft van hen zich jaarlijks laat inenten. Bij jonge risicopatiënten zijn de cijfers zelfs ontstellend laag.

Inenting blijft het best beschikbare middel om griep te voorkomen. Vooral voor personen met een risico op complicaties zoals zwangere vrouwen, 65-plussers, chronisch zieken zoals diabetici, chronische hart-, nier-, lever en longlijders, patiënten met immuniteitsstoornissen of met een neuromusculaire aandoening, kinderen die een langdurige aspirinetherapie ondergaan, mensen met overgewicht en personen die in een instelling verblijven, is vaccinatie sterk aangeraden. Dit komt omdat zij een groter risico lopen op complicaties zoals longontsteking met mogelijk hospitalisatie of zelfs overlijden als gevolg. Personen werkzaam in de gezondheidssector, zij die onder hetzelfde dak wonen als de risicopersonen en kinderen jonger dan 6 maanden, worden eveneens opgeroepen om zich te laten vaccineren. Maar terwijl de WGO en het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) een vaccinatiegraad van 75% aanraden bij risicopatiënten, scoort België maar een matige 44% bij patiënten met een risico, en zelfs nog lager bij zorgverleners. De Belgische 65-plussers behalen nog 60%, maar bij risicopersonen onder de 55 jaar, daalt dit cijfer zelfs tot minder dan 20%.

“Ook bij diabetici is er dus nog ruimte voor verbetering. Zich laten inenten tegen griep kan voor hen van levensbelang zijn, omdat zij zes keer meer risico lopen om gehospitaliseerd te worden en drie keer meer om te overlijden door de ziekte”, zegt professor Ann Mertens, professor endocrinologie (metabole aandoeningen, obesitas, diabetes mellitus, algemene endocrinologie) van het UZ Leuven. “Nochtans staan 3/4 van de diabetici niet weigerachtig tegenover het griepvaccin en 2/3 laat zich effectief inenten als de patiënt zelf en het omkaderend medisch team voldoende op de hoogte zijn van de risico’s. Sensibilisering is dus de boodschap.”