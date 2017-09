Patiëntendatabank moet griepopstoten sneller spotten

Antwerpen - De Universiteit Antwerpen gaat gegevens van huisartsenwachtposten, spoeddiensten en apothekers over patiënten bundelen in een databank, om er analyses op uit te voeren die tot een optimalisering van de gezondheidszorg moeten leiden. Volgens de universiteit wordt het onder meer mogelijk om op basis van de data de frequentie van infecties van de bovenste luchtwegen en griep sneller op te volgen. “Dit is een unieke databank, vermoedelijk zelfs in Europa enig in zijn soort”, klinkt het.

iCAREdata zal patiëntengegevens bevatten zoals geboortejaar, postcode, leeftijd, geslacht, reden van contact met huis- of spoedarts, diagnose en voorgeschreven behandeling. Het project werd volgens de UAntwerpen al goedgekeurd door de Privacycommissie omdat alle persoonlijke gegevens volledig onherkenbaar worden gemaakt vooraleer ze ter beschikking staan van de onderzoekers. De gegevens zijn gecodeerd door het eHealth-platform en de medische data worden geëncrypteerd voor verzending.

De onderzoekers zien in het project onder meer een mogelijkheid om sneller in te grijpen bij griepepidemieën. “We kunnen echt heel veel links leggen dankzij de grote hoeveelheid gegevens, en dat ook ontzettend snel want de data worden rechtstreeks doorgegeven”, stellen ze. “Bij een stijging van het aantal griepgevallen kunnen we bijvoorbeeld tijdelijk en proactief meer artsen gaan inzetten in de huisartsenwachtposten.”

Momenteel zit het project nog in een testfase, grotendeels in de provincie Antwerpen. Spoeddiensten van ziekenhuizen, huisartsenwachtposten en apothekers verlenen hun medewerking, waardoor er nu al informatie over 118.000 patiënten in de databank zit.

(belga)