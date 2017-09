Ouders doodongerust nadat verdwaalde kogel net naast kinderbedje van dochter inslaat: “Erg beangstigend”

Een gezin uit West Odessa in de Amerikaanse staat Texas is bijzonder ongerust na een schokkend voorval. Een verdwaalde kogel ging dwars door hun huis, waarbij het ook bijna het kinderbedje van hun dochter raakte. Er vielen geen gewonden.

Normaal gesproken schenkt vader Noel Escovedo weinig aandacht aan de schoten die in de buurt van zijn woning te horen zijn. De Amerikaan, die zelfs ook weleens een pistool vastneemt, dacht immers dat het lawaai afkomstig was van bij lokale inwoners die wat oefenden op hun grondgebied. Maar sinds afgelopen weekend kwam daar verandering in.

Om onbekende reden boorde een verdwaalde kogel zich door het huis van Escovedo. Het vloog door maar liefst vier verschillende kamers, waaronder ook zijn slaapkamer. Dat is ook de plaats waar zijn pasgeboren dochter telkens de nacht doorbrengt.

Klacht ingediend

De man en zijn gezin waren gelukkig niet in de woning toen het incident gebeurde, maar zijn niettemin erg geschrokken. “Het is verontrustend en beangstigend om te weten dat er mensen zijn die niet voorzichtig met hun geweer omgaan”, klinkt het bij hem. “Ze weten niet waar de kogel naartoe zal gaan.”

Het gezin heeft inmiddels klacht ingediend bij de politie, al de kans is erg klein dat de identiteit van de schutter wordt achterhaald. “Mijn familie wil eerlijk gezegd het huis verlaten, maar we zijn nog maar net verhuisd”, aldus de man. De politie heeft naar aanleiding van het incident de schutters nogmaals verwittigd dat men zich kan verwachten aan zeer strenge straffen indien een kogel iemand per ongeluk raakt.