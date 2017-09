Vrouw op brute wijze uit vliegtuig gezet nadat ze klaagt over haar “levensbedreigende allergie”

Op een vlucht van Southwest Airlines moest de politie dinsdag een vrouw hardhandig uit het vliegtuig verwijderen. De dame had even voordien geklaagd tegen het personeel aan boord dat ze een “levensbedreigende allergie” had en daardoor niet in de buurt van honden mocht zitten. De politie moest ter plaatse komen om de vrouw mee te nemen.

Het incident gebeurde op een vliegtuig dat vanuit Baltimore wilde vertrekken richting Los Angeles. Bill Dumas, een andere passagier in het vliegtuig, maakte ook een video van het tafereel. “De vrouw vertelde dat ze een dierenallergie had en kon geen documenten voorleggen die bewijzen dat ze in het bijzijn van huisdieren veilig zou kunnen vliegen”, vertelde de luchtvaartmaatschappij in een statement.

“Ons beleid stelt dat een klant (zonder medisch attest) geweigerd kan worden op een vlucht wanneer ze gewag maakt van een levensbedreigende allergische reactie.” Nadat het vliegtuigpersoneel tevergeefs probeerde om de vrouw op eigen initiatief uit het vliegtuig te laten stappen, werden dan maar enkele agenten opgeroepen om het probleem op te lossen.

Excuses

Ook toen de politie ter plaatse was, bleek de dame niet van plan om zomaar te vertrekken. Ze vertelde dat haar vader een operatie moest ondergaan en dringend in Los Angeles moest zijn, maar daar hadden de agenten geen oren naar. “Wat ben je aan het doen?”, riep ze naar een van hen terwijl ze haar hardhandig uit het zitje trokken en door de gang duwden. “Ik zal zelf wel wandelen! Raak me niet aan!” Ondertussen uitten sommige andere passagiers hun ongenoegen over de manier waarop de vrouw uit het toestel werd gezet.

Voor cameraman Dumas leek het daarentegen alsof de agenten het protocol op normale wijze volgden. Volgens de man gedroeg de vrouw zich “vreemd” en deden de agenten wat er moest gebeuren. Desondanks excuseerde Southwest Airlines zich voor de manier waarop de situatie werd aangepakt. “We willen ons publiekelijk verontschuldigen aan deze klant en zullen haar contacteren om onze bezorgdheid te uiten.”